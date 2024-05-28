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Brent подорожала до $83,28 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нефть североморской марки Brent слабо дорожает утром во вторник после умеренного роста котировок днем ранее.

К 8:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futuresна $0,18 (0,22%), до $83,28 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 22 цента, до $83,10 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,17 (1,51%), до $78,89 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

На этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

"Целый ряд факторов позволяет ожидать некоторого повышательного давления на рынок нефти, от геополитики и сокращения запасов (топлива в США - ИФ) до ожидаемого решения ОПЕК продлить ограничения на добычу", - отметил старший экономист по азиатскому региону в Mizuho Bank Вишну Варатан.

Brent WTI ОПЕК США Ближний Восток ФРС
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