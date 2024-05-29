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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Первый зампред ВТБ заявил о необходимости повышения ключевой ставки для достижения прогноза по инфляции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ недостаточно для достижения инфляцией даже верхней планки прогноза регулятора в 4,3-4,8%, ее нужно повышать, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Она (ставка ЦБ в 16% - ИФ) помогла сбить инфляцию с уровней 11% до уровня 6-7%, но ее сила пока недостаточна для достижения прогноза ЦБ, который на конец этого года составляет в самом крайнем правом диапазоне 4,8%", - сообщил Пьянов журналистам.

Этот уровень ставки, по его мнению, не приводит к устойчивому снижению инфляции и заякориванию инфляционных ожиданий.

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Первый зампред правления ВТБ подчеркнул, что также важна коммуникация Банка России в отношении среднесрочных прогнозов по средней ключевой ставке.

"Чем раньше экономика и все экономические агенты поймут, а коммуникация Центрального банка имеет огромное значение, что мы долгое время, годами, может быть, пятилетиями не придем обратно в ситуацию однозначной процентной ставки, это поможет правильному якорению инфляционных ожиданий, изменению рационального экономического поведения агентов", - полагает Пьянов.

"Если вы спросите мое персональное мнение, я бы поднимал ключевую ставку до уровня 17-18%, и менял бы на трехлетку как минимум значение высокой двузначной ставки в прогнозном периоде, как инструмент правильной стратегической коммуникации", - заявил он.

Первый зампред правления ВТБ также обратил внимание на большой бюджетный импульс в предстоящие годы.

Аналитики ВТБ ждут сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16% до конца 2024 года, напомнил Пьянов.

Он добавил, что банки готовы будут временно повысить ставки по своим депозитным продуктам выше текущего уровня ключевой, когда ЦБ даст сигнал о повышении ставки и представит среднесрочный прогноз ее траектории.

"Тот факт, что некоторые банки сейчас на короткое время, три-четыре месяца, по новым деньгам таргетируют 17%, это, по сути, как бы работа не с фактической 16%-ной ставкой, а с участившимися коммуникациями о том, что обязательно на столе в следующее заседание, по-моему, 7 июня, будет сценарий повышения ключевой ставки. Это, по сути, реакция на это", - сказал Пьянов.

О том, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться на заседании совета директоров Банка России 7 июня, на прошлой неделе сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор также рассматривал вариант повышения ставки на 1 процентный пункт - до 17%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам апрельского заседания подтвердила, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии. Однако в случае слишком медленной дезинфляции она не исключила сохранения текущей ключевой ставки до конца 2024 года.

В качестве альтернативного сценария ЦБ допустил повышение ключевой ставки. В этом сценарии рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства.

ВТБ
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