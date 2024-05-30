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Brent подешевела до $83,45 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет в четверг перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные 29 мая, показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,49 млн баррелей. Минэнерго опубликует свои данные о резервах позднее в четверг.

К 8:20 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,18%), до$83,45 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,62 (0,7%), до $83,6 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,12 (0,15%), до $79,11 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,6 (0,8%), до $79,23 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

"Трейдеры проявляются некоторую осторожность, фокусируясь на сигналах ослабления спроса перед началом летнего сезона, - отмечают аналитики SI Securities Corp. - Нельзя полностью исключать сюрприза от ОПЕК+, который может спровоцировать немедленный подъем цен на нефть".

Brent API WTI ОПЕК США Минэнерго Ближний Восток
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