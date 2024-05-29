Президентом ФРБ Кливленда станет Бет Хаммак из Goldman

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бет Хаммак, руководившая глобальным финансовым бизнесом в Goldman Sachs, назначена главой Федерального резервного банка Кливленда, сообщила пресс-служба банка.

Она вступит в должность 21 августа и сразу станет голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС, который принимает решения по процентной ставке. Хаммак сменит на этом посту Лоретту Местер, проработавшую главой банка 10 лет и уходящую 30 июня. На июльском заседании Федрезерва вместо уже ушедшей Местер и еще не вступившей в должность Хаммак голосовать будет глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби.

Хаммак изучала количественную экономику и историю в Стэнфордском университете. Она проработала в Goldman более 30 лет, сейчас ей 52 года. Предельный возраст для членов руководства Федрезерва составляет 65 лет.