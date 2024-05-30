Brent подешевела до $83,25 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно снижаться днем в четверг в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

К 14:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,42%), до $83,25 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,23 (0,29%), до $79 за баррель.

За прошлую сессию Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на рекордные с конца декабря 6,49 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что данные Минэнерго укажут на уменьшение запасов нефти на более скромные 1,95 млн баррелей.

"Общее снижение спроса на рисковые активы оказало давление на нефтяные котировки, и этот фактор перевесил существенное сокращение запасов нефти в Штатах", - отметил Йип Джун Ронг из IG Group.

Кроме того, трейдеры ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

На рынок также давят опасения, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода, не предоставив тем самым ожидаемого стимула американской экономике. Трейдеры сейчас ждут первого снижения ставки не ранее сентября.