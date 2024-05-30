Минцифры предложило распространить льготное кредитование на строительство ЦОД

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на сферу строительства центров обработки данных (ЦОД), заявил глава министерства Максут Шадаев.

Министр напомнил, что указом о национальных целях развития предусмотрено увеличение средней скорости доступа в интернет, а для этого необходимо модернизировать сети связи.

"Мы четко понимаем, что без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учётом текущей ставки темпы развития этой инфраструктуры. Наверное, тоже, как части индустрии, льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - сказал министр на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".

О том, что Минцифры готовит меры поддержки рынка ЦОД, в том числе – механизм льготного (со ставками до 5%) кредитования на закупку инженерной инфраструктуры российского производства, в ноябре писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.