Последний глава Credit Suisse покинет UBS в этом году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский UBS проведет перестановки в руководстве, говорится в его сообщении.

В частности, его правление в конце июня покинет последний главный исполнительный директор купленного банком в прошлом году Credit Suisse Ульрих Кёрнер. Это произойдет после слияния 31 мая главных структур двух банков - UBS AG и Credit Suisse AG.

Позднее в этом году Кёрнер уйдет из UBS.

Президент глобального сегмента управления крупными частными капиталами (wealth management) Икбал Хан возглавит бизнес UBS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний глава сегмента Эдмунд Кох станет председателем его совета директоров, покинув правление UBS.

Глава инвестиционно-банковского подразделения Роб Карофски назначен президентом операций в Северной, Южной и Центральной Америке. Текущий руководитель этого регионального подразделения Норин Хассан покинет банк.

Инвестбанк вместо Карофски возглавят Джордж Атанасопулос и Марко Валла. Они также войдут в состав правления UBS, как и назначенный главным директором по рискам Дамиан Фогель.

Хан и Карофски также будут сопрезидентами глобального сегмента wealth management.

Аналитик Vontobel Андреас Вендитти называет этих двух топ-менеджеров главными кандидатами на роль преемника нынешнего главного исполнительного директора UBS Серджио Эрмотти, который, "скорее всего, в ближайшие несколько лет" покинет банк.