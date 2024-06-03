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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин хочет собрать 25,5 млрд руб. в 2025 г. за счет "ценовой" надбавки к НДПИ на золото

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин предлагает с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию. Соответствующая норма содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном правительством в Госдуму в понедельник.

По оценкам министерства, это может принести дополнительно 25,5 млрд рублей в год, за трехлетний период - 77 млрд рублей.

Текущие мировые цены на золото - около $2300 за унцию. Если бы надбавка вводилась сейчас, дополнительная налоговая нагрузка могла бы составить $40 на унцию (около 116 тыс. рублей на 1 кг, исходя из текущего курса).

С 1 июня и до конца 2024 года для золота действует дополнительный коэффициент к НДПИ в размере 78 тыс. рублей на 1 кг.

Госдума Минфин РФ
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