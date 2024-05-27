Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не фиксирует отток средств физлиц из-за вступления в силу закона о бесплатных переводах до 30 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"Мы не видим оттоков", - сказал он.

Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП. Максимальная сумма одного перевода в СБП - 1 млн рублей. При необходимости клиент банка может сделать несколько операций.

У Сбербанка ранее было ограничение на перевод в день не более 1 млн рублей. Банк России на прошлой неделе разъяснил, что банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей.

"Дневные лимиты мы адаптировали под новый закон, тем самым предоставив возможность всем клиентам банка использовать право перевести 30 млн в месяц без комиссий. Ранее такие лимиты были доступны, например, в "Сбер Первый". Хочу отметить, что до 1 мая комиссия на переводы крупных сумм в безналичной форме точно не была сдерживающим фактором перевода денег из одного банка в другой. На мой взгляд, это не драматическое изменение", - заявил Царёв.

Сбербанк повысил лимит до 30 млн рублей при переводе со счета на счет, но сохранил его в размере 1 млн рублей при переводе по Системе быстрых платежей (по номеру телефона) из-за рисков мошенничества, подчеркнул первый зампред.

"Перевод "счет-счет" в Сбербанке сегодня можно сделать без ограничений (в рамках 30 млн рублей в месяц без комиссии - ИФ). Мы даже биометрию с точки зрения подтверждения изменения лимита убрали, то есть клиент без проблем может увеличить этот лимит в мобильном приложении и перевод сделать. Для нас важным фактором была и остается безопасность клиентов и их средств. Наши опасения связаны с мошенничеством, со всеми механиками вовлечения в него людей", - заявил он. По его словам, лимиты нужны именно для обеспечения безопасности средств клиентов.

Царёв отметил, что постепенно Сбербанк снимает ограничения по мере анализа ситуации с мошенничеством.

"У нас 30 млн рублей без комиссии в сутки по реквизитам счета, но с биометрией, было настроено еще недели две назад. Сейчас мы убрали и биометрию. Мы постепенно убираем эти уровни, смотрим, появился фрод или нет. Мы закон исполняем - 30 млн рублей в день можно перевести, надежным способом - по номеру счета. Теперь еще и без биометрии. Можете в "Сбербанк онлайн" поставить 30 млн рублей и самому себе эти денежные средства перевести. При использования Системы быстрых платежей, для клиентов Сбера действует суточный лимит безопасности - до 1 млн рублей в сутки. Это обусловлено необходимостью защиты средств граждан от мошеннических схем, так как перевод только по номеру телефона и имени имеет меньшую защиту, чем перевод по полным реквизитам счета. При этом продолжаем мониторить саму ситуацию именно с точки зрения того, могут появиться какие-то новые формы мошенничества или нет. Нас это очень сильно беспокоит", - сообщил первый зампред.