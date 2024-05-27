Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не фиксирует отток средств физлиц из-за вступления в силу закона о бесплатных переводах до 30 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

В РоссииЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводовЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводовЧитать подробнее

"Мы не видим оттоков", - сказал он.

Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП. Максимальная сумма одного перевода в СБП - 1 млн рублей. При необходимости клиент банка может сделать несколько операций.

У Сбербанка ранее было ограничение на перевод в день не более 1 млн рублей. Банк России на прошлой неделе разъяснил, что банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей.

"Дневные лимиты мы адаптировали под новый закон, тем самым предоставив возможность всем клиентам банка использовать право перевести 30 млн в месяц без комиссий. Ранее такие лимиты были доступны, например, в "Сбер Первый". Хочу отметить, что до 1 мая комиссия на переводы крупных сумм в безналичной форме точно не была сдерживающим фактором перевода денег из одного банка в другой. На мой взгляд, это не драматическое изменение", - заявил Царёв.

Сбербанк повысил лимит до 30 млн рублей при переводе со счета на счет, но сохранил его в размере 1 млн рублей при переводе по Системе быстрых платежей (по номеру телефона) из-за рисков мошенничества, подчеркнул первый зампред.

"Перевод "счет-счет" в Сбербанке сегодня можно сделать без ограничений (в рамках 30 млн рублей в месяц без комиссии - ИФ). Мы даже биометрию с точки зрения подтверждения изменения лимита убрали, то есть клиент без проблем может увеличить этот лимит в мобильном приложении и перевод сделать. Для нас важным фактором была и остается безопасность клиентов и их средств. Наши опасения связаны с мошенничеством, со всеми механиками вовлечения в него людей", - заявил он. По его словам, лимиты нужны именно для обеспечения безопасности средств клиентов.

Царёв отметил, что постепенно Сбербанк снимает ограничения по мере анализа ситуации с мошенничеством.

"У нас 30 млн рублей без комиссии в сутки по реквизитам счета, но с биометрией, было настроено еще недели две назад. Сейчас мы убрали и биометрию. Мы постепенно убираем эти уровни, смотрим, появился фрод или нет. Мы закон исполняем - 30 млн рублей в день можно перевести, надежным способом - по номеру счета. Теперь еще и без биометрии. Можете в "Сбербанк онлайн" поставить 30 млн рублей и самому себе эти денежные средства перевести. При использования Системы быстрых платежей, для клиентов Сбера действует суточный лимит безопасности - до 1 млн рублей в сутки. Это обусловлено необходимостью защиты средств граждан от мошеннических схем, так как перевод только по номеру телефона и имени имеет меньшую защиту, чем перевод по полным реквизитам счета. При этом продолжаем мониторить саму ситуацию именно с точки зрения того, могут появиться какие-то новые формы мошенничества или нет. Нас это очень сильно беспокоит", - сообщил первый зампред.

СБП Сбербанк Банк России Сбер Сбер Первый Кирилл Царев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

В России начались продажи собранных на калужском заводе "ПСМА Рус" Citroёn С5 Aircross

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января

ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Число быстрорастущих компаний в РФ увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019-2023 гг.

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

BOTAS и "Газпром" работают над созданием в Стамбуле центра торговли газом

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });