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Полугодовая чистая прибыль "Европлана" по МСФО выросла на 25%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО составила 8,776 млрд рублей, что на 25,3% больше, чем годом ранее (7 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Капитал на 30 июня 2024 года составил 51,3 млрд рублей против 44,7 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

Лизинговый портфель достиг 256,7 млрд рублей, что на 12% больше показателя на начало 2024 года.

Объем нового бизнеса вырос на 27% и составил 124,3 млрд рублей с НДС.

"Европлан" ожидает чистую прибыль в 2024 году в диапазоне 14-16 млрд рублей, рост нового бизнеса на уровне 10%, лизингового портфеля - на 20%, говорится в релизе компании. Менеджмент "Европлана" планирует рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату дивидендов в размере около 3 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2024 года.

Первый заместитель гендиректора компании Илья Ноготков в мае прогнозировал чистую прибыль в 2024 году в диапазоне 18-20 млрд рублей и рост нового бизнеса на уровне не менее 20%.

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в 2023 году выросла на 24,4%, до 14,8 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Европлан
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