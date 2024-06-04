Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Общие расходы Латвии на железнодорожный проект Rail Baltica, которые пять лет назад оценивались примерно в 1,9 млрд евро, увеличились как минимум в три раза только на первую очередь, заявил BNS министр транспорта страны Каспарс Бришкенс.

"Мы прекрасно осознаем проблемы, связанные с доступностью или частичной недоступностью финансирования", - сказал он и пообещал, что Минтранс рассекретит многие ранее подготовленные документы, чтобы с ними могла ознакомиться общественность.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлен полный анализ затрат, подробная информация о расходах с указанием альтернативных источников финансирования будет представлена 11 июня правительству. В отчете изложен сценарий выполнения первой очереди, "что важно и для партнеров в Европейском союзе, чтобы обозначить выбранный Латвией способ реализации проекта".

Как отметил Бришкенс, тревогу вызывает тот факт, что управление проектом до сих пор было очень слабым, это выражалось на разных уровнях - и со стороны реализующих проект организаций, и на политическом.

По словам министра, установленные на данный момент сроки реализации проекта "очень и очень амбициозны".

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительственной коалиции подчеркнула, что для Rail Baltica потребуется "очень большое" финансирование. Она также уточнила, что до сих пор речь шла о реализации только отдельных этапов трасы, но правительство никогда не рассматривало проект в целом. Коалиция договорилась, что правительство должно рассмотреть проект "в полном масштабе", чтобы понять, как его реализовать, сказала премьер.

Изначально железную дорогу Rail Baltica с европейской шириной колеи планировалось построить к 2025 году и обеспечить ее доступность для эксплуатации к 2026 году. Трасса должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

Планировалось, что общая стоимость проекта составит примерно 5,8 млрд евро. Европейская счетная палата в 2020 году пришла к выводу, что проект за короткий срок подорожал более чем на 20% - до 7 млрд евро. В 2022 году были проведены новые расчеты, согласно которым стоимость была оценена в 13,9 млрд евро.