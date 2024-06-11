Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские экспортеры в мае увеличили продажу валюты к апрелю на 13% - до $14,9 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Среднедневная продажа в мае выросла на 18% и составили $743 млн.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте 2024 года (эту информацию ЦБ дает с лагом) составило 97%, увеличившись на 15 процентных пунктов (п.п.) к февралю 2024 года. Увеличение этого показателя регулятор объяснил ростом продажи валюты с целью аккумулировать рублевую ликвидность для последующей выплаты дивидендов рядом компаний.

Продажа валюты экспортерами, снижение спроса на валюту со стороны импортеров и сохранение жесткой денежно-кредитной политики благоприятно сказались на динамике курса рубля, отмечает ЦБ. По итогам мая он укрепился на 3,2% - до 90,1 рубля за доллар США.

На фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами население в мае нарастило покупку валюты в 2,2 раза - до 178,9 млрд рублей (в апреле 2024 года покупка составляла 79,7 млрд рублей, в мае 2023 года - 101,4 млрд рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 107,4 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 71,5 млрд рублей.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае продали валюту на 671 млрд рублей, что вдвое выше апрельского показателя.

Банки-нерезиденты в мае увеличили покупку валюты на рынке на 37% - до 613,7 млрд рублей. Они совершали покупки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, в мае купили иностранную валюту на 285,9 млрд рублей (+73,2% к апрелю - 165,1 млрд рублей).

Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в апреле (эти данные ЦБ тоже дает с лагом) составили $14 млрд и $9,6 млрд соответственно (в марте - $14,3 млрд и $8,9 млрд соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте - 43,9%), а в расчетах за импорт выросла до 41,5% (в марте - 40,6%). Увеличение доли рублевого импорта происходило за счет снижения объемов импорта с расчетами в валютах дружественных стран из-за усиления ограничений. При этом на фоне высокой экспортной выручки на российском рынке улучшилась ситуация с юаневой ликвидностью, отмечает ЦБ.