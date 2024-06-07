ЦБ РФ вновь перенес время начала брифинга Набиуллиной

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ, говорится в сообщении регулятора.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент России Владимир Путин.

В начале недели ЦБ сообщил, что брифинг председателя пройдет в пятницу в 17:00.