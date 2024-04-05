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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Число рабочих мест в США в марте выросло сильнее прогнозов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Это максимальные темпы прироста за последние десять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 214 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

США
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