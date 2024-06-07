Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Китай в мае нарастил импорт нефти к апрелю на 1,6% - до 11,06 млн б/с

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в мае вырос к апрелю на 1,6% - с 10,882 млн б/с до 11,06 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил почти 47 млн тонн нефти, что на 5% больше, чем в апреле - 44,721 млн тонн, но на 8,7% меньше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 51,44 млн тонн. Стоимость приобретенного сырья в мае 2024 года составила $29,72 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,515 млн тонн в сутки против 1,49 млн тонн в апреле, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 11,06 млн б/с против 10,882 млн б/с месяцем ранее.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце сократились на 21,5%: с 5,67 млн тонн в апреле до 4,45 млн тонн в мае. Это также на 2,3% меньше, чем в мае 2023 года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,74 млрд.

Китай Главное таможенное управление
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ РФ заявила о возросшей вероятности повышения ключевой ставки

Представители руководства ЕЦБ призвали к осторожности со снижением ставок

ПМЭФ-2024

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

"Газпром" обеспечивает россиян рекордными для июня объемами газа

ПМЭФ-2024

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля
ПМЭФ-2024

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });