Китай в мае нарастил импорт нефти к апрелю на 1,6% - до 11,06 млн б/с

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в мае вырос к апрелю на 1,6% - с 10,882 млн б/с до 11,06 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил почти 47 млн тонн нефти, что на 5% больше, чем в апреле - 44,721 млн тонн, но на 8,7% меньше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 51,44 млн тонн. Стоимость приобретенного сырья в мае 2024 года составила $29,72 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,515 млн тонн в сутки против 1,49 млн тонн в апреле, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 11,06 млн б/с против 10,882 млн б/с месяцем ранее.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце сократились на 21,5%: с 5,67 млн тонн в апреле до 4,45 млн тонн в мае. Это также на 2,3% меньше, чем в мае 2023 года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,74 млрд.