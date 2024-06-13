CEO "Северстали" не видит последствий для дивидендной политики от налоговой реформы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Внесенные в правительство Минфином предложения по изменению налогового законодательства не должны отразиться на дивидендной политике "Северстали", считает гендиректор компании Александр Шевелев.

"Мы не считаем, что это как-то поставит под вопрос нашу дивидендную политику. Наша дивполитика прозрачная, она нравится инвесторам, и мы никак не планируем ее менять", - сказал он в интервью "Интерфаксу" .

В июне "Северсталь" представила новую стратегию развития до конца 2028 года. В рамках стратегии компания сохранила прежнюю дивполитику, которая привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). В этом году компания вернулась к ежеквартальным выплатам дивидендов.

Шевелев напомнил, что новая стратегия "Северстали" "призвана повысить и так достаточно высокую финансовую устойчивость компании".

"Мы не подвергаем рискам ни финансовую устойчивость нашей компании, ни социальные проекты для наших сотрудников, ни интересы наших инвесторов", - сказал он, добавив, что "Северсталь" планирует инвестировать в собственный рост, увеличить EBITDA в течение пяти лет на 150 млрд рублей, и "задача менеджмента, прежде всего, обеспечить необходимую финансовую устойчивость, в том числе для того, чтобы любые плановые или внеплановые дополнительные расходы для компании можно было нивелировать".

Комментируя налоговые изменения, топ-менеджер сказал, что с точки зрения компании единственный правильный вариант - изменение системообразующего налога, то есть налога на прибыль.

"Он понятен бизнесу, который формирует существенную часть налоговых отчислений для государства, и он справедлив - чем больше прибыль, тем больше абсолютные отчисления", - добавил Шевелев, отметив, что компания "не поддерживает и не понимает различного рода оборотные налоги, временные или разовые сборы, которые потом остаются на неопределенный срок".

"Бизнес планирует вдолгую. "Северсталь" серьезно инвестирует не только в развитие и оборудование, но и в социальную сферу, в сотрудников и регионы присутствия, мы сознательно увеличиваем объем инвестиций, о которых так много говорится. Мы должны быть уверены в том, что наш денежный поток, который мы генерируем как бизнес, будет способен выдержать все текущие проекты и планы, которые мы перед собой ставим, - сказал он. - Пока это удается. Но мы бы хотели предсказуемости, наши акционеры требуют от нас долгосрочных планов и достижения целей нашей стратегии".

По проекту Минфина, ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%, для добычи железной руды предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза. Кроме того, предлагалось введение надбавки к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь в размере 10% от превышения цены в портах Дальнего Востока над пороговыми значениями, однако этот вопрос предстоит проработать дополнительно Минфину вместе с заинтересованными органами власти.