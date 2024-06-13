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Tesla рассчитывает поднять цены на Model 3 из-за пошлин в Евросоюзе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla рассчитывает с июля повысить цены на бюджетный седан Model 3, сказано на версиях ее сайта для ряда европейских стран, в том числе Германии, Франции, Ирландии, Бельгии и Венгрии.

"Мы предполагаем, что требование к нам приведет к повышению с 1 июля цен на автомобили Model 3, - заявила Tesla. - Это связано с введением дополнительных пошлин на импорт выпущенных в Китае электромобилей в ЕС".

Компания призвала покупателей размещать заказы в июне.

Еврокомиссия намерена ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей в июле.

В рамках проводимого расследования регулятор пришел к предварительному заключению, что участники цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. Это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей, считают в Еврокомиссии.

В случае Tesla, которая поставляет в ЕС автомобили, выпускаемые на шанхайском предприятии, пошлина будет рассчитана в индивидуальном порядке, отмечают в ЕК.

Tesla Еврокомиссия Евросоюз Китай США
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