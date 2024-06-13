НЛМК 14 июня начнет замещение евробондов в евро с погашением в 2026 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 14 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов с погашением в 2026 году, номинированных в евро, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения в 500 млн евро соответствует номинальном объему евробондов НЛМК с погашением 2 июня 2026 года и ставкой купона 1,45%.

Оплатить облигации при размещении можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по новым бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Планируемая дата окончания размещения замещающих бумаг - 28 июня.

В конце ноября прошлого года совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. В мае совет директоров компании сообщил об одобрении замещения еще одного долларового выпуска - с погашением в 2024 году. Процесс замещения по нему компания уже начала на прошлой неделе. Таким образом, НЛМК планирует заместить локальными облигациями все три находящиеся в обращении выпуска еврооблигаций.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешение является срок погашения евробондов в 2024 году.