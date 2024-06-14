Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на 36,3 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Требования к Киви банку, по данным на 1 июня, подали более 66,6 тыс. кредиторов на сумму свыше 36,3 млрд руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Общая сумма активов кредитной организации на 1 июня составила более 74 млрд рублей, в том числе денежные средства - 25,6 млрд рублей. Эти данные были представлены агентством в ходе первого собрания кредиторов Киви банка, которое состоялось 13 июня. В нем приняли участие кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои требования до 15 апреля 2024 года и включенные в реестр требований кредиторов банка.

Собранием были приняты решения по всем вопросам о конвертации иностранной валюты на корреспондентских счетах, условиях реализации принадлежащих банку ценных бумаг. А также была утверждена смета расходов на проведение принудительной ликвидации банка.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Функции временной администрации, а затем и ликвидатора были возложены на АСВ.

Активы банка на дату отзыва лицензии составляли 72,3 млрд рублей и к 1 апреля снижались до 68,2 млрд рублей, сообщало ранее АСВ. "Основной причиной снижения стоимости активов является произведенная временной администрацией переоценка ценных бумаг в соответствии с биржевыми котировками на дату отзыва лицензии, дооценка принятых кредитных рисков в соответствии с нормативными актами Банка России, а также дооценка прочих рисков и корректировок стоимости активов, связанных с отзывом у банка лицензии", - говорилось в отчете агентства.

АСВ начнет расчеты с кредиторами Киви банка в июле 2024 года после закрытия реестра требований. На первом этапе на расчеты планируется направить имеющиеся денежные средства в размере около 21 млрд рублей. Это позволит удовлетворить в полном объеме требования кредиторов первой очереди и ориентировочно на 70% требования кредиторов третьей очереди. Задолженность перед остальными кредиторами будет погашаться по мере продажи ценных бумаг и поступления средств в результате конвертации валюты. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало агентство.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".