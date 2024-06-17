Рубль утром слегка повышается к китайскому юаню

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань слабо дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль немного повышается к китайской валюте в условиях введения на предыдущей неделе санкций на торги долларом и евро.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1465 руб. (-0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,64 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" в паре "доллар-рубль" 13 июня, в первый день прекращения торгов долларом на Московской бирже после введения против нее американских санкций, составил 189,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущий рабочий день - 11 июня (78,4 млрд рублей), и более чем в два раза превышает среднедневной оборот с 3 по 11 июня (89,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В то же время оборот операций с расчетами "завтра" в паре "евро-рубль" (торги европейской валютой также были прекращены на бирже 13 июня) в этот день упал по сравнению с 11 июня в 8,3 раза - до 7,5 млрд рублей с 62,4 млрд рублей, более чем в 2 раза по сравнению со среднедневным оборотом с 3 по 11 июня (16,0 млрд рублей).

При этом оборот торгов с расчетами "завтра" в паре "юань-рубль" (торги китайской валютой на бирже продолжаются) 13 июня был на 18% меньше, чем 11 июня (62,8 млрд рублей против 76,9 млрд рублей) и на 10% меньше среднедневного показателя за период с 3 по 11 июня (69,8 млрд рублей).

Санкции против МосБиржи

США в прошлую среду, 12 июня, внесли Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после объявления о санкциях МосБиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Данные по инфляции в РФ

Инфляция в России в мае 2024 года составила 0,74% после 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-май 2024 года цены выросли на 3,22% (в мае 2023 года инфляция составила 0,31%, а за январь-май 2023 года - 2,38%).

Инфляция в мае 2024 года значительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53%, а также оказалась выше недельной динамики, которая предполагала рост в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2024 года составил 100,87% (в апреле 2024 года - 100,71%). В годовом выражении базовый индекс цен в мае увеличился до 108,64% со 108,27% в апреле.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июня.

Инфляция в РФ с 4 по 10 июня составила 0,12% после 0,17% с 28 мая по 3 июня, 0,10% с 21 по 27 мая.

С начала месяца рост цен в РФ к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%.

Из данных за 10 дней этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июня чуть выросла до 8,31% с 8,30% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,38%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 июня на уровне 8,37%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 4 по 10 июня 2024 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,12%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,16%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,09%. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,13% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе немного повысить свой прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7%.

Федеральная резервная система (ФРС) может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, сказал он в ходе выступления на CBS в воскресенье.

"Сейчас у нас есть возможность не спешить и оценить больше данных по инфляции, экономике и рынку труда прежде, чем нам нужно будет принимать какие-то решения", - сказал Кашкари.

Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2024 году.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве составила $82,4 за баррель, что на 0,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,2%, до $82,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,34%, до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,23%, до $78,27 за баррель.

Рынок немного снизился в пятницу, но завершил неделю уверенным ростом: Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированный неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти.