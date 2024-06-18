Что произошло за день: вторник, 18 июня

Задержания по делу о массовом отравлении в Москве, подорожание рубля в паре с юанем, ребрендинг "Леруа Мерлен"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Причиной массового заражения ботулизмом в регионах РФ стала фасоль в салате лобио, сообщили в Роспотребнадзоре. Основные изготовители продукции - ООО "Локалкитчен" и ООО "САВОН-К". Установлены девять предприятий, использовавших фасоль, из них шесть не уведомляли о начале своей деятельности. В Москве задержали троих подозреваемых по делу о массовом отравлении. Уголовные дела об отравлении в регионах будет расследовать центральный аппарат СКР.

- Рубль во вторник сильно подорожал в паре с китайским юанем. Курс юаня составил 11,45 руб. в 19:00, что на 50,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рынок акций РФ продолжил снижение на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ: индекс МосБиржи составил 3114,15 пункта (-2,2%), индекс РТС подрос до 1127,16 пункта (+0,1%). Цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 4,6%.

- Регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных, заявил полномочный представитель генпрокурора РФ Вячеслав Росинский. По его словам, у КС РФ есть основания признать закон об ответственном обращении с животными не соответствующим Конституции. Он подчеркнул, что оспариваемый закон позволяет региону обойти методические указания правительства РФ и базовые принципы законодательства.

- Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в результате действий Кельбаха при строительстве ЦКАД в Московском регионе государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб.

- "Леруа Мерлен" проведет ребрендинг и будет работать в РФ под названием "Лемана ПРО". Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, а полностью процесс завершится в 2025 году.

- Федор Смолов вернулся в "Краснодар". Форвард уже играл за команду с 2015 по 2018 год.