ЦБ анализирует влияние проблем с импортом на инфляцию, пока не делает выводов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России анализирует влияние на инфляцию проблем с импортом, вызванных санкциями: этот вопрос обсуждался в преддверии решения совета директоров по денежно-кредитной политике в июне, но однозначного вывода пока не сделано.

"Сдержанная из-за санкционных ограничений динамика импорта при устойчивом экспорте создает предпосылки к укреплению рубля, что имеет дезинфляционный эффект. В то же время она ведет к сокращению предложения товаров и услуг и росту транзакционных издержек импортеров, что может иметь проинфляционный эффект при сохранении высокого внутреннего спроса", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров 7 июня и в ходе предварявшей его "недели тишины".

Отдельные участники обсуждений считали, что проинфляционный эффект будет преобладать, отмечает ЦБ. Однако, по мнению большинства, итоговый эффект на инфляцию "остается фактором неопределенности".

На динамике импорта, который на фоне стабильного экспорта не продемонстрировал сезонного увеличения в марте-апреле, могли сказаться проблемы с платежами, констатирует ЦБ. На импорт влияет и жесткая денежно-кредитная политика, сдерживающая спрос на него и повышающая привлекательность рублевых активов, добавляет регулятор.