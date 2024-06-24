Национальный клиринговый центр сконвертирует гонконгские доллары в юани

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) 24 июня проведет конвертацию гонконгских долларов участников торгов и их клиентов в китайские юани, говорится в сообщении Московской биржи.

"Конвертация проводится в связи с закрытием корреспондентского счета НКО НКЦ (АО) в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом гонконгских долларов в китайские юани, что делает невозможным исполнение НКЦ обязательств по возврату обеспечения в гонконгских долларах по независящим от НКЦ обстоятельствам", - сказано в сообщении.

Конвертация пройдет по тому же курсу, по которому банк-корреспондент вернул обеспечение НКЦ, отмечается в сообщении.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдал лицензию на сворачивание операций с МосБиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

МосБиржа в минувшую пятницу сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.

Как поясняли в пресс-службе биржи, часть валюты после введения американских санкций оказалась заблокирована, для ее получения участники торгов должны обратиться в OFAC в рамках выданной лицензии.