"МАЗ" и "БелАЗ" снова решили опротестовать в суде санкции ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Белорусские производители грузовой автотехники ОАО "Минский автозавод" (МАЗ) и ОАО "БелАЗ-управляющая компания БелАЗ холдинг" (Жодино, Минская область) повторно решили опротестовать введенные в июне 2021 года санкции Евросоюза.

Исковые заявления зарегистрированы судом ЕС в мае этого года и в понедельник опубликованы в официальном журнале ЕС.

Заявители утверждают, что суд ЕС должен отменить в их отношении решение Совета ЕС от 26 февраля 2024 года, когда санкции ЕС в отношении Белоруссии очередной раз были продлены на год.

"МАЗ" и "БелАЗ" находятся под санкциями ЕС с 21 июня 2021 года. Сотрудничество с этими предприятиями для европейских компаний было запрещено, их активы заморожены. В начале сентября 2021 года обе компании направляли иски в суд ЕС с требованием исключить их из "черного списка". В октябре 2023 года суд ЕС принял решение оставить санкции в силе.

26 февраля этого года Совет ЕС объявил о продлении на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительных мер в отношении Минска, в том числе в связи с поддержкой российской СВО на Украине. В санкционном списке по Белоруссии числятся 233 физических лица, включая президента Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

ЕС с августа 2020 года ввел несколько последовательных серий индивидуальных и секторальных санкций в отношении Белоруссии. Страна остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте.