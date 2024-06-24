Рубль в понедельник вырос в паре с юанем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рубль в понедельник укрепился в паре с китайским юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,69 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 35,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 июня на 58,65 копейки, до 87,373 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,47 копейки, до 94,0759 руб./EUR1.

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами РФ. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

Правительство РФ в прошлую пятницу приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Комментарии аналитиков

"Мы в своих прогнозах по соотношению "доллар-рубль" ждем возвращения в диапазон 88-92 руб./$1 по мере постепенного снижения неопределенности по объемам импорта и платежами за него. С конца марта наблюдались проблемы с транзакциями из России в Китай. По мере прояснения ситуации ждем ослабления волатильности курсов валюты. На этой неделе ЦБ также определится с объемом продаж валюты в июле, ожидается снижение этих объемов, что позволит снизить давление на курс", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В понедельник, 24 июня, на межбанковском рынке российский рубль вырос. Внутридневная амплитуда колебаний курсов иностранных валют понизилась, что является благоприятным сигналом. В пользу рубля работает проходящий в эти дни налоговый период в России, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России и его высокая ключевая ставка", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, жесткая монетарная политика, а также операции Банка России и Минфина продолжают способствовать укреплению рубля. Кроме того, в ближайшее время дополнительную поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период. При этом смягчение параметров указа об обязательной продаже валютной выручки должно несколько сдерживать укрепление рубля. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что котировки рубля к юаню будут находиться в коридоре 11,5-12,2 руб., курс доллара - в диапазоне 85-90 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок усилили рост вечером в понедельник.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросли на 0,82% - до $85,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,07% - до $81,58 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Инвесторы стали оптимистичнее в отношении перспектив спроса и по-прежнему обеспокоены перспективами более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может поставить под угрозу потоки нефти из региона, сообщает MarketWatch.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 июня уменьшилась на 8 базисных пунктов, до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась также на 8 базисных пунктов, до 15,86% годовых, срочная версия на три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - до 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,33% годовых.