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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Рынок акций РФ в среду превысил 3150п по индексу МосБиржи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду сохранил умеренный оптимизм на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3150 пунктов, в лидерах роста выступили акции ВТБ (+6,5%), аутсайдерами - акции Polymetal (-2,1%) из-за решения компании уйти с Мосбиржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3151,7 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1130,73 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составил 87,8064 руб. (+0,5294 рубля).

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