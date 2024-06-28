Миллер заявил о сконцентрированности "Газпрома" на масштабных инвестпроектах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в настоящее время сконцентрирован на реализации масштабных инвестиционных проектов, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер в комментарии по случаю годового собрания акционеров.

Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. При этом инвестиции группы на 2024 год оцениваются в 2,573 трлн рублей после 3,119 трлн рублей в 2023 году.

"В первую очередь мы сконцентрированы на реализации масштабных, приоритетных проектов, которые десятилетиями будут работать в интересах России и миллионов россиян. Для нашей страны природный газ - важнейший ресурс, который помогает росту экономики, промышленного производства, жилищного строительства, улучшает качество жизни людей", - говорится в комментарии.

Миллер напомнил о проводимой масштабной газификации городов и сел в российских регионах. В 2023 году проведены газопроводы к 412 населенным пунктам. В рамках догазификации (бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) к концу 2023 года исполнено 874 тыс. договоров на подведение газа к границам домовладений, а сейчас этот показатель уже приближается к миллиону.

"В начале 2024 года мы приступили к реализации проекта, который позволит соединить газотранспортные системы на Западе и Востоке страны. Это повысит гибкость газоснабжения российских потребителей. Создаст новые возможности для газификации", - добавил глава "Газпрома".

"Новые потребители - это устойчивый долгосрочный рост спроса на газ. Мы фиксируем это уже сегодня. Наглядные примеры - всё новые и новые зимние и летние рекорды суточных поставок газа по нашей газотранспортной системе", - также говорится в заявлении.

"Мы также видим рост экономик центральноазиатских стран и сопутствующую ему высокую потребность в энергоресурсах. Поэтому ведем комплексную работу вместе с нашими партнерами. Наша общая цель - расширение газотранспортных мощностей и надежные долгосрочные поставки газа потребителям в Центральной Азии. Одним из важных событий 2023 года стал запуск в реверсном режиме отдельных ниток системы газопроводов "Средняя Азия - Центр". По этому новому маршруту мы впервые начали поставки российского газа в Узбекистан. "Газпром" видит большой потенциал укрепления отношений со всеми странами, заинтересованными в стабильной работе энергетики на основе чистого и эффективного энергоресурса. У нашей компании есть для этого все возможности", - добавил он.