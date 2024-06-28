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Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 3150п по индексу МосБиржи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне стабилизации нефти (нефть Brent в день экспирации августовских фьючерсов торговалась в районе $86,5 за баррель), прекращения укрепления рубля на внебиржевых торгах и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, подогретых статистикой о потребительской инфляции в США. Индекс МосБиржи закрепился выше 3150 пунктов, лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля. За первое полугодие индекс МосБиржи прибавил 1,8%, индекс РТС вырос на 7%.

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