РЖД подтвердили снижение погрузки в июне на 3%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2024 года составила 98,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем в июне 2023 года, сообщила компания. Ранее о таком снижении погрузки сообщил источник "Интерфакса".

Грузооборот за июнь снизился в годовом исчислении на 4,1% и составил 204,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 4,8% и составил 252,3 млрд т-км.

"В июне, как и месяцем ранее, приросла погрузка нефти и нефтепродуктов (+1,4%)", - отмечают в РЖД.

Погрузка за январь-июнь 2024 года составила 600,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В I полугодии железными дорогами было погружено: каменного угля - 169,2 млн тонн (-5,5% к январю-июню 2023 года), кокса - 6 млн тонн (+6%), нефти и нефтепродуктов - 104,4 млн тонн (-1,1%), руды железной и марганцевой - 54,3 млн тонн (-5,7%), черных металлов - 32,2 млн тонн (-5,1%), лома черных металлов - 5,6 млн тонн (-12,3%), химических и минеральных удобрений - 33,9 млн тонн (+9,2%), цемента - 11,6 млн тонн (-2,3%), лесных грузов - 13,9 млн тонн (-0,1%), зерна - 15,9 млн тонн (+5,5%), строительных грузов - 57,8 млн тонн (-12,8%), руды цветной и серного сырья - 8,3 млн тонн (-7,7%), химикатов и соды - 10,7 млн тонн (-2%), промышленного сырья и формовочных материалов - 16,8 млн тонн (+16,2%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 59,9 млн тонн (+2,5%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился в годовом измерении на 5,7% и составил 1 261,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1%, до 1 561,4 млрд т-км.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 3% в годовом измерении, до 3278 тысяч тонн. План погрузки на июнь составлял 3431 тысячу тонн в среднем в сутки. Среднесуточный план погрузки на июль - 3280 тысяч тонн.