Поиск

Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль ослабел на фоне завершившегося в пятницу налогового периода. Экспортеры перечислили в бюджет часть НДФЛ за июнь и часть НДС за первый квартал, а также налоги за май - страховые взносы, налог на прибыль, акцизы и НДПИ. Курс юаня составил 11,88 руб. в 19:00 по Москве, что на 14,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 июля на 1,5492 рубля, до 87,2972 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5398 рубля, до 93,9582 руб./EUR1.

Курс рубля сейчас более волатилен из-за подстройки к новой инфраструктуре, по мере завершения этого процесса ситуация нормализуется, считает советник председателя Банка России Ксения Юдаева. "Что касается курса, там, конечно, есть факторы достаточно высокой валютной выручки в моменте, которая продается, может быть, пониженного спроса на импорт", - объяснила Юдаева наблюдающееся укрепление курса рубля.

"Сейчас курс немножко более волатильный, он подстраивается к новой инфраструктуре, к новой фрагментации, которая на рынке произошла. Соответственно курс под нее подстраивается - он может быть более волатильным. Я думаю, что со временем ситуация нормализуется, курс опять станет менее волатильным, как мы с вами видели при таких изменениях структуры рынка в начале 2022 года", - сообщила Юдаева журналистам в рамках Летней макроэкономической школы.

Сколько времени займет подстройка, сейчас предсказать нельзя, отметила она. "Какое-то время займет. Я не думаю, что годы и даже в общем вряд ли много-много кварталов", - подчеркнула советник главы ЦБ.

Банк России в июле может повысить прогноз по инфляции на 2024 год и, возможно, по средней ключевой ставке. "С учетом факта - у нас факт (инфляция - ИФ) идет выше прогноза, соответственно, он (прогноз - ИФ) будет пересмотрен. Я думаю, что по инфляции и, возможно, по ставке. Судя по фактическим данным, она (инфляция - ИФ) идет выше, чем прогноз", - также сообщила Юдаева. Отвечая на вопрос, когда годовая инфляция в РФ может достичь пика, она сказала: "Давайте дождемся нового прогноза и обсудим".

Оценить, начал ли реализовываться альтернативный сценарий с повышением ставки ЦБ, можно будет к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля, отметила Юдаева. Это заседание будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа. Она также подчеркнула, что еще достаточно времени для анализа поступающей информации.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает, что она вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно апрельскому прогнозу ЦБ, составляет 15-16%, на 2025 год - 10-12%, на 2026 год - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

ЦБ ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Комментарии аналитиков

"На прошедшей неделе рубль подорожал к юаню примерно на 2% из-за роста продажи валюты экспортерами, а также на фоне опасений профучастников рынка из-за новостей о прекращении операций Bank of China с банками РФ, попавшими под ограничительные меры. Кроме того, на курс повлияла и публикация данных Банка России по объему инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2024 года и прогнозы объема продаж валюты во втором полугодии 2024 года. Наш прогноз относительно курса рубля к валютам не меняем. Считаем, что волатильность еще некоторое время сохранится. Однако потенциал для значительного укрепления рубля ограничен. Ожидаем возвращение курса рубля к доллару на уровне 88-92 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Вероятный диапазон для пары "юань-рубль" составляет 11,4-12 рублей за юань, считает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Котировки юаня на биржевых торгах за неделю упали на 4% и составили 11,5 руб., - констатирует эксперт. - Одним из факторов краткосрочного укрепления рубля стала подготовка к уплате налогов. Кроме того, вероятно, на валютном рынке сохраняются дисбалансы, возникшие после недавних санкций США. После завершения налогового периода курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Волатильность, скорее всего, останется повышенной из-за адаптации к новым условиям торговли иностранной валютой, а также роста риска вторичных санкций. Дополнительный вклад в ослабление рубля должно внести уменьшение объема продажи валюты Банком России, осуществляемое для зеркалирования инвестирования средств ФНБ. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 руб., курс доллара - в диапазоне 84-88 руб.".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подорожали на 1,58%, до $86,34 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,7%, до $82,92 за баррель.

С начала июня обе марки подорожали примерно на 6%, восстанавливаясь после падения месяцем ранее.

Цены на нефть поддерживаются сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, а также заявлениями представителей стран ОПЕК+ о том, что они готовы скорректировать свои планы по добыче в зависимости от ситуации на рынке.

Цены на нефть Urals FOB в июне находились в диапазоне $67,5-67,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за барр. в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились за месяц более чем на $1,5 за баррель и упали ниже $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в июне выросла до $82,4 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам июня составляет $67,58 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому для расчета НДПИ в июне будет браться цена Urals - $69,58 за баррель.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".

Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 412 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 412 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 июня увеличилась на 15 базисных пунктов, до 15,66% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц уменьшилась в понедельник на 5 базисных пунктов, до 15,77% годовых, на три месяца - опустилась на 1 базисный пункт, до 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,34% годовых.

Brent WTI Банк России ЦБ РФ Ксения Юдаева Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

"Русснефть" вышла из активов в Азербайджане

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов предложено повысить вдвое на международных рейсах

Росавиация с августа планирует начать сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов

В РФ распространили поддержку высокотехнологичных промпарков на реиндустриализацию

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });