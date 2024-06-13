ЦБ в июле может рассмотреть те же варианты по ставке, что и в июне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"К июльскому заседанию у нас будет полная статистика по инфляции и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного, взвешенного решения. Я думаю, что те предложения, которые были в июне, на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде. Объективно говоря, до июльского раунда еще далеко, поэтому многое может измениться", - сообщил Тремасов журналистам в Мурманске.

Он напомнил, что совет директоров ЦБ в июне рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 17% и на 200 б.п. – до 18%, но в итоге принял решение сохранить ставку на уровне 16%.

"Совет директоров принял решение пока посмотреть за тем, как будет развиваться ситуация, насколько это ускорение инфляции, которое во втором квартале мы видим, насколько оно устойчиво, насколько сильно состояние перегрева, в котором находится российская экономика", - добавил глава департамента.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции предусматривает ее в 2024 году на уровне 4,3-4,8%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил Тремасов.

О пространстве для снижения ставки можно будет говорить после снятия вопроса о пространстве для ее повышения, подчеркнул глава департамента.

"Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки. Этот вопрос обсуждался и на июньском заседании. Я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как "мы допускаем возможность повышения ставки в июле". Прежде чем говорить про пространство для снижения, наверно, нужно разобраться с пространством для повышения", - заявил он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа.