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ЦБ не ждет прекращения торгов юанем на "Мосбирже" после истечения лицензии OFAC

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань продолжит торговаться на "Московской бирже" и после истечения срока действия лицензии OFAC, который заканчивается в августе, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Филипп Габуния.

OFAC Минфина США 12 июня ввел санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с "Мосбиржей", НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

"Не прекратят. Юань будет торговаться на "Московской бирже", - ответил Габуния на вопрос, не прекратят ли торговаться юани на бирже после 13 августа.

США Филипп Габуния Мосбиржа Банк России
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