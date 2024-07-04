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Рубль в четверг немного подешевел в паре с юанем

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подешевел на фоне низкой активности на рынке нефти. Курс юаня составил 11,99 руб. в 19:00 по Москве, что на 8,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 июля на 16,99 копейки, до 88,1205 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,07 копейки, до 94,9836 руб./EUR1.

"В четверг, 4 июля, на межбанковском рынке российский рубль продолжил снижение. Иностранные валюты все еще реализуют свою техническую коррекцию после заметного ослабления ранее в парах с рублем. При этом ее потенциал теперь смотрится ограниченным, так как в поддержку рубля все так же работают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и высокая ключевая ставка. Сам ЦБ считает, что оснований для остановки торгов юанем на Мосбирже нет", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Риски остановки торгов юанем на МосБирже

Китайский юань продолжит торговаться на Московской бирже и после истечения срока действия лицензии OFAC, который заканчивается в августе, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

"Не прекратят. Юань будет торговаться на Московской бирже", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, отвечая на вопрос, не прекратят ли торговаться юани на бирже после 13 августа.

Банк России учитывает все возможные риски, включая и риск приостановки биржевых торгов юанем, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы учитываем все риски", - сказала она, отвечая на вопрос, не видит ли регулятор рисков приостановки биржевых торгов этой валютой.

Также, говоря о методике формирования официального курса рубля по отношению к доллару и евро, Набиуллина отметила, что пока регулятор не планирует вносить каких-либо существенных изменений в нее, но не исключает корректировок, если они потребуются.

"Что касается формирования официального курса, наша задача заключается в том, чтобы официальный курс как можно более достоверно, полно отражал экономическую стоимость рубля по отношению к разным валютам. У нас курсы сейчас формируются по-разному, по юаню на основе биржевых торгов, по доллару и евро - на основании внебиржевых сделок, остальные валюты - по кросс-курсам", - напомнила она.

"Вопросы возникают в связи с изменением расчета официального курса по доллару и евро. Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности формирования курса. В ближайшее время опубликуем подробную методологию, каких-то принципиальных изменений пока вносить не собираемся, потому что, на наш взгляд, этот способ отражает экономическую стоимость рубля по отношению к этим валютам, но, конечно, готовы будем уточнять, будем осуществлять мониторинг и, в том числе, уточнять, если будет необходимость, чтобы предотвратить возможное манипулирование курсом", - сказала Набиуллина.

Рассматривать вопрос о возобновлении утренних торгов на валютном рынке Московской биржи пока преждевременно, в свою очередь, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мне кажется, что этот вопрос преждевременный. У нас с учетом всех рестрикций сократился объем ликвидности, поступающий на организованные площадки. Нам нужно все-таки обеспечить достаточную ликвидность, чтобы ценообразование тоже было реалистичным. В этом смысле концентрация ликвидности на более коротких по времени торгах показана", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Если ситуация будет меняться, и мы вернемся к нормальному распределению ликвидности, которое было раньше, конечно, можно говорить о возобновлении. Сейчас это преждевременно", - добавил он.

Постепенное укрепление рубля в этом году, в том числе и в период после приостановки биржевых торгов долларом и евро в середине июня, связано с влиянием денежно-кредитной политики Центробанка, в меньшей степени - с давлением санкций на импорт, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Если отложить в сторону значительные краткосрочные колебания, которые произошли сразу после введения санкций (был день, когда произошло очень сильное укрепление курса, потом он на следующий день отскочил обратно), если посмотреть в целом - действительно, продолжилось (после включения "Московской биржи" и НКЦ в санкционный список США - ИФ) укрепление курса. Примерно на 1-2% курс укрепился в зависимости от валютной пары на сегодня по сравнению с 11 июня. С начала года укрепление курса - где-то 2-5% в зависимости от валютных пар. То есть идет на самом деле постепенное укрепление курса", - сказал Заботкин.

По его мнению, это, в частности, связано как с эффектами проводимой денежно-кредитной политики, "которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений".

"И, наверное, какой-то эффект имеют санкции, которые сдерживают импорт из-за сложностей с расчетами. Но здесь эффект этого сюжета я бы не преувеличивал, поскольку одновременно с этим растут транзакционные издержки, расходы на платежи, на поставки, поэтому в целом возможно, что эта история на курс большого влияния на самом деле не оказывает, и курс продолжил укрепляться в рамках той тенденции, которую мы наблюдаем последние шесть месяцев", - резюмировал зампред ЦБ.

Аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, сообщил Заботкин в кулуарах конгресса ЦБ.

"17-18% - это то, что было "на столе" и в июне с тем набором данных, которые мы имели на июнь, который был недостаточно полным, чтобы принять взвешенное решение. Исходя из тех данных, которые получены с того момента, аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне. Конкретный диапазон решений будет определяться тем, какой набор данных мы будем иметь на 26 июля", - сказал он.

Зампред ЦБ отметил более высокий уровень экономической активности и более высокие темпы роста цен. Отвечая на вопрос, не осталось ли аргументов в пользу сохранения ставки совсем, он заявил: "Они заметно ослабли". Вариант сохранения ставки будет обсуждаться на заседании совета директоров в июле, если кто-то из участников обсуждения его предложит, добавил Заботкин.

Последние данные по инфляции говорят о значительном отклонении от базового сценария, на совете директоров ЦБ в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах конгресса. "Проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались", - отметила она.

Помимо данных по инфляции, об отклонении от базового сценария также говорит динамика кредитования. "Это те данные, которые показывают действительно, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз", - сказала Набиуллина. "В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения - это будет шаг", - заявила глава ЦБ.

Он добавила, что к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит больше данных, в том числе по инфляции и инфляционным ожиданиям. "С набором всех этих показателей будем принимать решение", - подчеркнула Набиуллина.

Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Набиуллина поясняла, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%.

Комментарии аналитиков

"На валютном рынке текущие условия могут привести к ослаблению рубля. Высокая инфляция создает давление на национальную валюту, делая ее менее привлекательной. Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может оказаться временным явлением, особенно если инфляция продолжит расти. Таким образом, доллар можно ожидать в диапазоне 90-95 рублей до конца года. Сложная обстановка на Ближнем Востоке привела к подорожанию фрахта контейнеровозов в 3 раза. Рост стоимости логистики неизбежно повлияет на стоимость товаров для конечных покупателей, что может спровоцировать дальнейший рост инфляции. Инфляция в 2022 году составила почти 12%, в 2023 году -7,42%, в 2024 году уже достигла 3,21%. Если тенденция сохранится, можно ожидать дальнейшего роста инфляции, что окажет давление на потребителей и экономику в целом. Рост стоимости номинальных активов, например, корпоративных облигаций, в отдельных случаях до 22% указывает на растущие риски повышения ключевой ставки. В целом перспективы рынка остаются довольно неопределенными, и дальнейшее развитие будет зависеть в большей степени от геополитической ситуации, инфляционных ожиданий и монетарной политики центральных банков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында.

"Инфляция, по предварительным оценкам, в июне увеличилась до 8,6-8,7% г/г после 8,3% в мае (выше ожиданий). Главным драйвером остался рост цен на услуги, но и рост продовольственных цен неожиданно ускорился против сезонной нормы, отражая высокий спрос. Годовая инфляция достигла 9,2%. Отметим, что фактор роста тарифов уже давно должен был быть учтен в прогнозах ЦБ и сам по себе не должен оказать дополнительного давления на регулятора при принятии решения по ставке. Ускорение инфляции за июнь заметно опередило ожидания и говорит в пользу повышения ключевой ставки до 17-18% на июльском заседании. Вместе с тем признаки стабилизации спроса и рынка труда вкупе с ожидаемым эффектом сворачивания льготной ипотеки могут снизить давление на ЦБ уже осенью", - отмечает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению вечером в четверг на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США (День независимости).

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 увеличились на 0,17% - до $87,48 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,06% - до $83,92 за баррель.

Днем ранее обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI - с 16 апреля.

Опубликованные в последнее время слабые экономические данные усилили ожидания, что Федеральная резервная система снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и, соответственно, приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 июля выросла на 10 базисных пунктов - до 16,14% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 15,77% и 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась на 1 базисный пункт, до 16,36% годовых.

Brent WTI Владимир Чистюхин ЦБ РФ Филипп Габуния Банк России Китай
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