Минфин предложил продлить пилот по исламскому банкингу на два года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ выступает за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию, который заканчивается в 2025 году, еще на два года, сообщил "Интерфаксу" в субботу замминистра финансов Иван Чебесков.

"Есть разные позиции, как лучше сделать. Но, нам кажется, есть консенсус, что 2025 года недостаточно, чтобы выйти на полноценное регулирование. Поэтому мы предлагали продлить еще пилот, чтобы был некий переходный период к выходу на полноценное регулирование", - сказал он.

"Мы бы предложили еще на два года", - добавил Чебесков.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех регионов - Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. Его участниками могут стать юридические лица, включенные в реестр, который ведет ЦБ.

Участники эксперимента при совершении сделок не могут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки, финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.