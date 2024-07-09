Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-июне в 0,5% ВВП

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-мае дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 730,4 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 983 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

В первом полугодии прошлого года дефицит составлял 2,35 трлн рублей, или 1,4% ВВП.

Доходы бюджета за полгода составили 17,093 трлн рублей, что на 38% больше показателя января-июня 2023 года, расходы - 18,022 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3%.

Министерство отмечает, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в первом полугодии составили 11,395 трлн рублей и увеличились на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июня выросли на 17,6% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина.

Нефтегазовые доходы составили 5,698 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 68,5%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, отмечает министерство.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

При этом с учетом изменения прогноза социально-экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году.

Объем расходов федерального бюджета в 2024 году формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете.

Таким образом, исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма "бюджетного правила", резюмирует Минфин.

Минфин обеспечивает исполнение поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, в том числе в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025-2030 годы. Закладываемая параметризация доходной базы и расходных обязательств федерального бюджета обеспечивает первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами "бюджетного правила". Это будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации, говорится в сообщении.