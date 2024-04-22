Blackstone планирует перебить заявку конкурента и купить Hipgnosis за $1,5 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Британская компания Hipgnosis Songs Fund, владеющая правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, получила неофициальную заявку на свою покупку за $1,5 млрд от американской Blackstone Funds и в случае поступления официального предложения готова рекомендовать его принятие акционерам. Об этом говорится в сообщении Hipgnosis.

На прошлой неделе стало известно, что Hipgnosis достигла соглашения о слиянии с американским конкурентом Concord Chorusa за $1,4 млрд. Пока британская компания рекомендует акционерам именно эту сделку.

Подаст ли Blackstone официальную заявку, неясно, отметила Hipgnosis.

Акции британской компании подскочили на 10,3% на торгах в понедельник.

Hipgnosis была основана музыкальным продюсером Мерком Меркуриадисом в 2018 году. Ее бизнес-модель основана на покупке прав на песни и получении дохода от их стриминга и ротации в радиоэфире.