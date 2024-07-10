Пошлина на экспорт пшеницы снизилась на 6,4%, на ячмень и кукурузу осталась нулевой

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 10 июля составляет 1 тыс. 701,3 рубля против 1 тыс. 818,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 6,4%.

Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,4 за тонну на пшеницу ($236,3 неделей ранее), $175,9 - на ячмень ($173,7), $188,4 - на кукурузу ($180,6).

Эти ставки будут действовать по 16 июля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.