Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 июля повысится на 4,7%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 17 июля составит 1 780,5 рубля против 1 701,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она увеличится на 4,7%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,3 за тонну на пшеницу ($235,4 неделей ранее), $176,5 - на ячмень ($175,9), $190,9 - на кукурузу ($188,4).

Эти ставки будут действовать по 23 июля включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.