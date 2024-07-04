Суд 10 июля проверит законность домашнего ареста бизнесмена Новицкого

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд 10 июля рассмотрит жалобу защиты на решение первой инстанции об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения бизнесмену Евгению Новицкому, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 10 июля 2024 года в 10:45", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, Тверской суд Москвы 21 июня отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа.

Бизнесмену предъявлено обвинение по шести эпизодам особо крупного мошенничества. По делу также были задержаны еще четыре человека, в том числе совладельцы группы "Русские фонды" Сергей Васильев и Константин Бейрит. Последние так же, как и Новицкий, находятся под домашним арестом.

Уголовное дело связано с хищениями денежных средств негосударственных пенсионных фондов. По данным газеты "Коммерсантъ", фигурантам вменяется хищение у ряда фондов, в том числе "Урал ФД", "Первого национального пенсионного фонд" и др., 8,8 млрд руб.

В 1995-2005 годах Новицкий работал в АФК "Система", был ее миноритарным акционером. До января 2005 года занимал пост президента корпорации, до февраля 2006 года - председателя совета директоров АФК, до 2013 года был членом совета. Владел рядом негосударственных пенсионных фондов. С апреля 2019 года по июнь 2022 года занимал должность первого заместителя генерального директора "ФосАгро". По данным источника "Интерфакса", ушел из компании после введения блокирующих санкций США.