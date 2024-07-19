Группа "Позитив" разместила облигации на 5 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) разместила 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, планирует направить привлеченные средства на масштабирование бизнеса, сообщила компания.

"Общий спрос на бумаги был вдвое выше предложения, - отмечается в сообщении. - Размещение облигаций направлено на реализацию задач по диверсификации и повышению надежности кредитного портфеля компании для пополнения оборотных средств".

Подчеркивается, что высокий спрос по итогам формирования книги заявок привел к снижению переменной ставки купона, которая была установлена на уровне ключевой ставки +170 базисных пунктов, что ниже ранее установленного ориентира - изначально компания "Группа Позитив" определила ориентир спреда к ключевой ставке Банка России в 180-190 б.п.

Организаторами выступили ПСБ и ИК "Иволга Капитал".

Ранее директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев отмечал, что для обеспечения роста компании и масштабирования ее бизнеса "Группа Позитив" привлекает различные источники финансирования, оптимизируя структуру долга в сторону длинных обязательств со сниженным уровнем риска и более выгодными условиями привлечения.

В свою очередь операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин говорил, что в результате размещения нового выпуска облигаций долговая нагрузка на компанию не возрастет - она сохранится на уровне 8 млрд рублей. Сейчас, по его словам, 2,5 млрд рублей долга приходится на облигации, размещенные ранее. Остальное - на краткосрочные банковские кредиты. Часть последних планируется заместить более дешевыми и долгосрочными средствами облигационного займа. По его мнению, облигации сегодня являются более стабильным и правильным инструментом.

"В конце текущего года компания будет рассматривать возможность дополнительного выпуска облигаций, если планируемое размещение будет успешным, - отмечал Кузин. - Но это не обязательно и будет коррелировать с ростом бизнеса".

Мариничев также подчеркивал, что целевой показатель на 2024 год объема отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 40-50 млрд рублей. По его словам, такой рост возможен за счет увеличения числа заказчиков на примерно 2 тыс. компаний и расширения продуктового портфеля. Это, в свою очередь, потребует увеличения инвестиций в разработку с 5 млрд рублей в 2023 году до 8-10 млрд рублей в 2024 году.

Выручка "Группы Позитив" по итогам 2023 года выросла на 61% - до 22,2 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 56% и составил 10,85 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA сохранилась на сопоставимом с предыдущим годом уровне и составила 49%.

ПАО "Группа Позитив" и его дочерние компании специализируются на разработке программного обеспечения и оказании услуг в сфере кибербезопасности. Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит "Группе Позитив". Акции "Группы Позитив" торгуются на Московской бирже, листинг компания получила в декабре 2021 года.