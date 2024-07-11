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В Великобритании изменят правила листинга

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало новые правила, которые оно будет использовать с 29 июля для регулирования компаний, котирующихся на британских торговых площадках, включая Лондонскую фондовую биржу.

Новые правила представляют собой самые большие изменения в режиме листинга за последние три десятилетия, отметило FCA. Они нацелены на привлечение более широкого круга компаний к выводу своих акций на британские биржи, что расширит возможности для инвесторов.

Пересмотр правил листинга позволит привести режим Великобритании в соответствие со стандартами международного рынка. Он также "гарантирует, что инвесторы будут иметь информацию, необходимую им для принятия решений относительно своих денег, сохраняя при этом соответствующую защиту инвесторов, позволяющую привлекать к ответственности руководство компаний, совладельцами которых они являются", говорится в пресс-релизе FCA.

Новые правила, в частности, отменяют необходимость голосования по значительным сделкам или сделкам со связанными сторонами. При этом по-прежнему будет требоваться одобрение акционерами ключевых событий, таких как решение о выводе акций компании с биржи.

"Эти новые правила представляют собой важный первый шаг на пути к оживлению наших рынков капитала, приведению Великобритании в соответствие с международными нормами и обеспечению того, чтобы мы привлекли самые инновационные компании для листинга здесь", - заявила новый министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

Количество компаний с листингом в Великобритании упало примерно на 40% с пикового значения, зафиксированного в 2008 году, п официальным данным. В 2015-2020 году на долю страны приходилось всего 5% проходивших в мире IPO.

FCA Лондон Великобритания Лондонская фондовая биржа Рэйчел Ривз
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