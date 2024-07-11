Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 17 тысяч и составило 222 тысячи, сообщило Министерство труда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 239 тысяч, а не 238 тысяч, как сообщалось прежде.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение до 235 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели. Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали снижение на 236 тысяч.

Количество заявок на прошлой неделе было минимальным с конца мая.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 233,5 тысячи с 238,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 июня, уменьшилось до 1,852 млн по сравнению с пересмотренными 1,856 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя до 1,860 млн с объявленного прежде уровня предыдущей недели в 1,858 млн.