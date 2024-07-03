Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза на прошлой неделе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 238 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее показатель составлял 234 тыс., а не 233 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 235 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.