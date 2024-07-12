Индия в мае нарастила импорт нефти на 21% к апрелю, на 16% к маю 2023г

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Индия в мае импортировала 25,5 млн тонн нефти - на 15,7% больше, чем в мае 2023 года, сообщается в статистических материалах Министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $15,95 млрд (+32% г/г и +22% к апрелю).

В апреле страна закупила 21,09 млн тонн. Таким образом, к апрелю 2024 года импорт вырос на 21%.

Объемы месячных поставок в мае впервые приблизились к рекордным 25,75 млн тонн импорта в декабре 2022 года.

Россия поставила 9,51 млн тонн (+36% к апрелю, +6,6% к маю 2023 года), Ирак - 5,91 млн тонн (+52% к апрелю и +47% к маю-2023). Саудовская Аравия отгрузила лишь 2,32 млн тонн (-33% к апрелю и -14% к маю-2023), уступив место в тройке лидеров Объединенным Арабским Эмиратам, нарастившим поставки вдвое по отношению к маю 2023 года, до 2,61 млн т.

В целом за пять месяцев Индия импортировала 111,46 млн тонн нефти (в денежном выражении - $67,6 млрд), что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).