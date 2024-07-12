Walmart откроет в США пять автоматизированных распределительных центров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, откроет пять автоматизированных распределительных центров для свежих продуктов по всей стране.

Площадь новых помещений в среднем будет составлять около 700 тысяч квадратных футов (65 тысяч кв. метров). Зоны охлаждения и заморозки имеют автоматизированные системы хранения и извлечения скоропортящихся продуктов, таких как клубника или куриные наггетсы.

Новые центры являются частью усилий ритейлера по модернизации цепочки поставок и расширению возможностей, чтобы успевать за онлайн-заказами клиентов, отмечает CNBC. Хотя Walmart управляет розничными магазинами, в прошлом квартале самовывоз и доставка обеспечили 22%-ный рост компании в сфере электронной коммерции в США.

Исполнительный вице-президент цепочки поставок Walmart Дэйв Гуггина заявил CNBC, что автоматизация дает компании более точную картину ее запасов и позволяет быстрее доставлять продукты в магазины. "Мы знаем, что у нас есть, в каком количестве и где оно находится, и все это практически в реальном времени", - сказал он.

С начала года капитализация Walmart выросла почти на 33% (до $561 млрд), тогда как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,5%.