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Brent подешевела до $84,59 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром во вторник после умеренного снижения в понедельник.

К 8:03 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,31%), до $84,59 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,18 (0,2%), до $84,85 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,31 (0,38%), до $81,60. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,3 (0,4%), до $81,91 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали слабые статданные из Китая, указавшие на замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

"Рост китайской экономики напрямую связан с мировой экономической активностью и спросом на топливо", - написали аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса.

Также трейдеры оценивали новость о покушении на Дональда Трампа, в результате которого политик был легко ранен. По мнению аналитиков, это событие повышает его шансы на победу на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре.

"Правительство Трампа в прошлом отдавало приоритет энергетической независимости и экономическому росту перед экологическим регулированием, - отметил глава deVere Group Найджел Грин. - Если он снова станет президентом, мы ожидаем от него того же подхода, что будет позитивным фактором для энергетического сектора и в особенности для ископаемого топлива".

WTI Brent США Китай Дональд Трамп
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