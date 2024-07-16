Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1-0,2%, акции МТС упали на 13% после отсечки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник умеренно подрос по большинству blue chips в рамках коррекции, однако сдерживающим фактором для "быков" выступает просевшая нефть (Brent опустилась к $84,3 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом упали акции "Мобильных телесистем" (-13,1%) после отсечки на бирже годовых дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2917,98 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1046,76 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 87,8077 руб. (+6,5 копейки).

Подорожали акции "Роснефти" (+1%), ОК "Русал" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги "ММК" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,4% "префы"), "ТКС Холдинг" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), Solidcore (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-13,1%, до 227,75 рубля; выплаты за 2023 год - 35 рублей на бумагу), ПАО "Полюс" (-1,3%), "РусГидро" (-0,4%).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2860-2960 пунктов. Последние три раза российский рынок после обновления локального минимума в течение дня отскакивал, закрываясь выше уровней открытия. В этот раз ситуация вполне может повториться, считает он.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, на прошлой неделе индекс МосБиржи показал уверенный отскок от отметки 2900 пунктов, но сейчас нет уверенности, что подобное повторится во вторник - поводов для покупок нет никаких.

На валютном рынке спрос и предложение носят неравномерный характер, а спекулянтов, которые могли бы сгладить всплески котировок, пока мало. Возможно, что на настроения участников валютных торгов подействовало принятое в выходные решение властей снизить норматив обязательной продажи валютной выручки. Но в среднесрочном плане этот фактор не будет играть никакой роли, поскольку экспортеры продают больше 95% заработанной валюты. Поэтому надо признать, что рынок акций РФ находится в нисходящем тренде, считает эксперт.

Возможно, ситуация изменится, если в конце месяца ЦБ РФ даст четкий сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, или рынок уйдет в зону фундаментальной и технической перепроданности, полагает Антонов.

Нефть Brent во вторник дешевеет, уйдя в зону поддержки $84-84,5 за баррель. Если эта преграда будет пробита, то не исключено резкое ускорение падения на технических факторах, заключил представитель "Алор Брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,5% на политических новостях, индекс Dow Jones (+0,5%) обновил исторический максимум.

Участники рынка оценивали новости о покушении на Дональда Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США получил легкое ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу. Аналитики полагают, что покушение может повысить шансы Трампа на победу на выборах.

В понедельник Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканцев после получения достаточного количества голосов делегатов на Национальном съезде Республиканкой партии, сообщило агентство Associated Press.

Ранее Трамп объявил, что если он победит на президентских выборах, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет его вице-президентом. Вэнсу 39 лет, он почти на 40 лет моложе Трампа.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в июле снизился до минус 6,6 пункта с минус 6 пункта в июне. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали сохранения индикатора активности в промышленном секторе штата на прежнем уровне.

Также в понедельник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не станет ждать, пока инфляция в Штатах опустится до 2%, при принятии решения о снижении ключевой ставки. Вместо этого Федрезерв хочет получить больше уверенности в том, что темпы роста потребительских цен в стране движутся по направлению к этому целевому уровню, добавил он.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Участники рынка следят за политическими новостями, оценивают заявления главы ФРС, а также ожидают итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который проходит в эти дни в Пекине. Также инвесторы продолжают оценивать статданные, указавшие на замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили свой прогноз для роста китайской экономики на 2024 год до 4,9% с 5%, эксперты JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз, отыгрывая слабые статданные о ВВП Китая, которые предполагают сокращение спроса на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,3 за баррель (-0,6% и -0,2% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,31 за баррель (-0,7% и -0,4% в понедельник).