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Brent подешевела до $84,98 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали слабо снижаться днем в четверг после резкого роста накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Такой длительный период снижения последний раз был отмечен в сентябре 2023 года. При этом сокращение резервов нефти превзошло ожидания рынка.

К 14:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 10 центов, до $84,98 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 2 цента, до $82,83 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,6%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,45 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 0,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Также инвесторы следят за политической обстановкой в США и оценивают шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах, которые состоятся в ноябре.

"Стремление Трампа увеличить добычу нефти в США может напугать "быков". Но последствия его победы для рынка могут оказаться не столь однозначными, - сказала главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. - Да, он хочет добывать больше нефти, но он также хочет отменить переход к альтернативным источникам электроэнергии и сохранить спрос на ископаемое топливо".

Brent WTI Минэнерго США Дональд Трамп
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