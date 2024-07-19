Brent остается в минусе и торгуется у $84,81 за баррель

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу.

К 14:25 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,35%), до $84,81 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,46%), до $82,44 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление курса доллара, что снижает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Доллар к корзине основных мировых валют укрепляется второй день подряд.

Кроме того, инвесторы обеспокоены отсутствием существенных мер стимулирования экономики КНР, крупнейшего потребителя нефти в мире.

Китайская экономика во втором квартале выросла на 4,7% в годовом выражении, слабее прогнозов и хуже, чем в первом квартале.

Тем временем ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий. Следующее его заседание намечено на 1 августа.

"Мы считаем, что в третьем квартале рынок будет сужаться за счет ограничений добычи ОПЕК и сезонного увеличения спроса, а в четвертом ждем ослабления за счет увеличения поставок со стороны ОПЕК+ и США", - отметили аналитики BNP Paribas.