Brent подорожала до $83,08 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник после существенного снижения на прошлой неделе. Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

К 8:20 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,54%), до $83,08 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $2,48 (2,9%), до $82,63 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,41 (0,51%), до $80,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,69 (3,3%), до $80,13 за баррель.

Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Более активно торгуемые сентябрьские контракты подорожали в ходе торгов на $0,38 (0,48%), до $79,02 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе остановили снижение цен на нефть в понедельник, говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.